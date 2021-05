Franco Vanni in esclusiva ieri sera a La Voce Nerazzurra: Oaktree, sponsor...

Nuova splendida puntata, ieri sera, del podcast de La Voce Nerazzurra, ‘Tango e Cash’. Oltre al direttore di InterDipendenza, Matteo Gardelli, all’editore di Inter Dipendenza, Salvatore Impusino e a Nico Spinelli, è intervenuto il giornalista di Repubblica, Franco Vanni che ha parlato del finanziamento di Oaktree e non solo.

Ecco un estratto delle sue parole:

Sull’eventuale acquisto in toto del club da parte di Oaktree:” Oaktree ha prestato dei soldi alla controllante dell’Inter e non per beneficenza. Al fondo poco importa del lato tecnico, ma basta che la squadra vada bene. Quello che ha chiesto Oaktree, però, è più sostanzioso, cioè se non hai restituito tra tre anni i soldi con gli interessi, mi prendo le quote. Così funziona il meccanismo del finanziamento. Se non mi dai i soldi mi prendo qualcosa e questo qualcosa è la maggioranza".

Ha poi aggiunto specificando i dettagli: "Se l’Inter onora il prestito Oaktree si prende i suoi soldi e incassa, in caso contrario prende l’Inter con 700 milioni e lo stadio avviato. Oaktree si è tutelato da ogni lato. I 275 milioni li restituisce l’azionista, non l’Inter. La cifra non va sul bilancio dell’Inter. Sono dei debiti che fa Suning che non è stata in grado di provvedere alle spese di cassa dell’Inter con il pagamento degli stipendi e il pagamento dei fornitori. Mentre nel caso del Milan che ha meno debiti dell’Inter, è la proprietà che mette i soldi, all’Inter, Suning, per tutta una serie di motivi, non è riuscita a farlo. Ma il punto centrale è quanto Marotta, Antonello e Ausilio potranno chiedere a Zhang soldi per il mercato e lo capiremo nelle prossime settimane dalle loro facce per progettare la prossima stagione”.

Sul main sponsor: “Per lo sponsor ci saranno per forza novità. Anche qui non so chi sarà, non ve lo so dire. Prima dell’entrata di Oaktree si leggeva di sponsor asiatici, adesso con Oaktree si parla di uno sponsor americani. Quando ho chiesto mi è stato detto che ci stanno lavorando. C’era stata una suggestione su Samsung, arrivavano segnali in questo senso, ma non ho mai avuto la conferma per scriverlo. Il fatto che l’Inter abbia vinto lo scudetto crea sicuramente attrattiva”.