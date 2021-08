France Football - Inter, l'erede di Handanovic ha firmato un precontratto

INTER - La società nerazzurra avrebbe trovato l'accordo per Andrè Onana. Il portiere, sospeso dopo essere risultato positivo al furosemide, un medicinale prescritto alla moglie, e ormai fuori dai piani del club olandese, dovrebbe essere l'erede di Samir Handanovic. Il giocatore, ora all'Ajax, avrebbe firmato un pre-contratto con la squadra presieduta da Steven Zhang e dovrebbe svincolarsi a parametro zero perché il suo contratto scade a giungo del 2022.

La volontà dell'estremo difensore è stata fondamentale per battere la concorrenza dei francesi del Lione. Onana, a gennaio, partirà con la sua Nazionale per partecipare alla prossima edizione della Coppa d'Africa.

L'Inter, dunque, dovrebbe giocare la prossima stagione calcistica con in rosa Samir Handanovic, Ionut Radu ed Alex Cordaz. Il portiere ex Genoa, dopo le ottime prestazioni evidenziate nelle amichevoli, sarebbe stato tolto dal mercato nonostante le richieste pervenute dalla Real Sociedad. Il portiere sloveno, invece, dovrebbe essere all'ultima chiamata e potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza nel 2022.