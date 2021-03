FOTO | Vidal, primi passi dopo l'operazione: "Mai mollare, sempre felici!"

Arturo Vidal torna a camminare, naturalmente in stampelle, a due giorni di distanza dall'operazione al ginocchio sinistro per risolvere un problema al menisco che si portava dietro da ormai molto tempo.

Adesso per il cileno inizierà il recupero post operatorio, con l'obiettivo di tornare quanto prima a calcare il campo da gioco e dare una mano alla squadra in questo finale di stagione. Nel frattempo, Vidal ha postato una foto sui suoi social dove appare sorridente e carico per la sfida che lo attende nelle prossime settimane, lanciando anche un messaggio: "Mai mollare: prima tappa, sempre felici!"