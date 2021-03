FOTO | Inter, Vidal corre verso il recupero: "Iniziata la seconda tappa!"

Il focolaio covid ha fermato, fino a lunedì, le attività del gruppo squadra dell'Inter, ma Antonio Conte ha comunque un motivo per sorridere. Procede spedito infatti il recupero di Arturo Vidal, che solo una settimana fa si operato al ginocchio sinistro per risolvere un problema al menisco che lo attanagliava da tempo.

Il giocatore cileno ha già abbandonato le stampelle e presto potrà iniziare ad aumentare i carichi di lavoro in vista di un rientro in campo nel finale di stagione dei nerazzurri. Nel frattempo, Vidal ha pubblicato sui suoi social un post motivazionale dei suoi, in cui sembra felice e sorridente: "Iniziata la mia seconda tappa senza stampelle. Ora puntiamo in alto: più forte e felice che mai".