Foschi: “Inter, arriva un prestito. Agente Bastoni? Viene meno la parola data”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso di Maracanà, il noto dirigente sportivo Rino Foschi ha parlato dello scenario relativo alla situazione societaria dell'Inter che secondo lui si sta prospettando.

Ecco le sue parole: “So che c'è un prestito che sta per arrivare, sono contento per loro ma il calcio oggi è questo. A volte si fanno dei programmi particolari ma poi ti trovi in difficoltà. Moratti partì facendo dei sacrifici, tanto che poi ha dovuto cedere l'Inter. Non è più il calcio che piaceva a noi, di 15-20 anni fa, non è più un calcio che piace”.

Foschi poi ha parlato a proposito delle dichiarazioni di quest'oggi rilasciate da Tullio Tinti, l'agente di Bastoni. Ecco le sue dichiarazioni: “Le parole di Tinti su Bastoni e il suo rinnovo? Sicuramente è una persona seria, ha ragione a dire che non ci pensa. Un giovane che ha un contratto e gli va adeguato, invece poi si viene meno alla parola data. E' tutta questione di business ora. Siamo in mano a dei fondi che guardano solo alla borsa, non gli interessa della passione". A riportarlo TUTTOmercatoWEB.