Fortuna nerazzurra, rimpianto dei Blancos: l'arma segreta di Antonio Conte

L'Inter è in vetta. Su questo non ci piove. Se i nerazzurri si trovano lì, un motivo c'è. Filotto di vittorie, poche reti subìte, compattezza, unità e l'apporto di mister Conte. Tutte qualità utili ed indispensabili per rimanere ai vertici. Ce n'è però uno che non è stato nominato. Un apporto silenzioso ed impercettibile, ma di vitale importanza. Si sta parlando di lui: Antonio Pintus. Il Sergente.

L'ex braccio destro di Zidane, nerazzurro dal 2019, è l'arma segreta di mister Conte. Fortemente desiderato e voluto. Il preparatore atletico - originario di Torino - prima di approdare a Milano ha girovagato per l'Europa. Juventus, Chelsea, Udinese e Monaco sono solo alcuni dei club che hanno goduto dell'apporto dell'esperto preparatore. Una preparazione certosina ed una competenza riconosciuta direttamente dagli stessi calciatori.

Pintus è forse uno, se non l'unico, tra i top preparatori atletici a livello mondiale. I numeri dell'Inter - nelle ultime due stagioni - lo stanno confermando. Il 70% dei gol dei nerazzurri tra il 2020 ed il 2021 sono arrivati nella seconda frazione di gioco. Un caso? No, per nulla. Tutto ciò è frutto di un lavoro mirato, nulla è stato lasciato al caso. Fino ad oggi i nerazzurri contano meno di una decina di infortuni muscolari. I dettagli fanno la differenza. Un lavoro che parte dalle basi, dagli allenamenti quotidiani di ogni giorno. Una stretta collaborazione tra staff tecnico e nutrizionisti. Un coordinamento a 360°.

Le scelte di Pintus oltre a preservare i calciatori da eventuali - e fastidiosi - problemi muscolari, sono volte a mettere in evidenza ed in risalto le caratteristiche di ciascuno. Il caso lampante è quello di Lukaku. Come ammesso dallo stesso belga, non si era mai sentito così bene a livello fisico come adesso. Il merito si sa a chi attribuirlo. L'Inter ha in casa un vero e proprio gioiello, un fuoriclasse.

A Madrid lo rimpiangono, facendo notare come dalla sua partenza i blancos abbiano sofferto. Nell'attuale stagione i numeri parlerebbero di circa 40 infortuni di tipo muscolare. Che si solamente un caso? Difficile. Sta di fatto che i nerazzurri ad oggi hanno un valore aggiunto: Antonio Pintus il mago.