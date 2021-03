Forlan: “Inter? Ho un po’ di amaro in bocca. Conte? Sa come vincere”

L’ex attaccante nerazzurro Diego Forlan ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.con in cui è tornato a parlare della sua sfortunata esperienza in nerazzurro. L’uruguaiano ha ora intrapreso la carriera di allenatore ed è attualmente alla guida dell'Atenas de San Carlos, squadra che milita nella Segunda Division proprio in Uruguay. Con la maglia dell’Inter realizzò soltanto due reti in 20 presenze, in una stagione condizionata dai tanti infortuni:

“All’Inter esperienza spettacolare, ho dei bellissimi ricordi dei nerazzurri, della città di Milano e della Serie A più in generale. Purtroppo i tanti infortuni non mi hanno permesso di giocare con continuità come avevo fatto per esempio al Manchester United, al Villarreal o all'Atletico Madrid, e il sapore che mi resta in bocca è ancora oggi un po' amaro. L'affetto che i tifosi italiani mi dimostrano tuttora in giro per il mondo mi rende tuttavia veramente orgoglioso, oltre che eternamente grato”.

“Lo scudetto? Mister Conte sta facendo un grandissimo lavoro, proprio come aveva fatto in passato alla Juve. Si nota la sua mano sulla squadra, i nerazzurri lavorano da tanto tempo insieme e oggi sono riusciti ad acquisire un vantaggio di classifica molto importante. Non sbilanciamoci troppo, ma quest'anno l'Inter ha davvero grandi chance di interrompere il monopolio della Juve e soffiarle finalmente lo Scudetto. Conte, d'altronde, sa bene come si fa a vincere".