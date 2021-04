Forbes, club che valgono di più: Inter al quattordicesimo posto

Secondo quanto riportato da Calcioefinanza.it, Forbes ha stilato la classifica dei club che valgono di più. A tal proposito, le prime cinque posizioni sono ricoperte da Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester United e Liverpool.

Per trovare un'italiana, bisogna uscire fuori dalla top ten, dove, all'undicesimo posto, troviamo la Juventus. Per quanto riguarda l'Inter, invece, bisogna scendere al quattordicesimo posto, con un valore di 743 milioni di euro, con una crescita, rispetto a due anni fa, dell'11% e un debt value pari all'8%.

Dietro l'Inter, tra le italiane, troviamo il Milan al sedicesimo posto, e la Roma al diciasettesimo posto.