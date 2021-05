Fonseca: “L'Inter in contropiede è mortale. Non ha creato molto ma...”

Domani sera alle 20.45 andrà in scena il derby della Capitale tra Roma e Lazio. Durante la conferenza stampa pre-partita di oggi, l'allenatore giallorosso Paulo Fonseca è tornato sulla sconfitta subita contro l'Inter per 3-1.

Ecco le sue parole: “Sapevamo come loro giocavano. Non abbiamo fatto una gara dove volevamo difenderci bassi, volevamo l'iniziativa ed è stato così. Abbiamo creato per avere occasioni da gol. Sappiamo che contro l'Inter il contropiede è mortale e qui abbiamo sbagliato. Penso che l'Inter non abbia creato molto, ma quando lo faceva segnava”. A riportarlo TUTTOmercatoWEB.