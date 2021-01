Fonseca dopo Roma Inter: "L'entrata di Cristante è stata decisiva"

E' stata una partita che ha rispettato le aspettative quella che durante il lunch-match è andata in scena all'Olimpico tra Roma ed Inter. Una gara dai continui ribaltamenti di fronte che Paulo Fonseca, ai microfoni di DAZN, ha commentato così:

"E' difficile per me commentare questa partita perché penso che abbiamo fatto un bel primo tempo e dopo siamo tornati a giocare nell'area dell'Inter. L'entrata di Cristante? E' stata decisiva, la verità è che per noi avere Veretout è importante ma Bryan è entrato molto bene.

L'Inter ha iniziato il secondo tempo abbassando Vidal e Brozovic, non permettendoci di pressare e perdendo aggressività. Dobbiamo mantenere la nostra identità e capire se vogliamo lottare contro squadre come l'Inter".