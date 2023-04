Flop Inter, il giornalista non ci sta: che parole contro due nerazzurri!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 17/04/2023

Flop Inter, Riccardo Trevisani si scaglia contro due membri della rosa. Il campionato della squadra nerazzurra, lo si può dire già a prescindere da tutto, è stato parecchio deludente. Undici sconfitte in campionato sono il biglietto da visita di una squadra che non ha dimostrato quell’orgoglio e quell’appartenenza rispetto a quando ha giocato la Champions League.

Numeri impietosi, che fanno dell’Inter, molto probabilmente, la vera delusione di questa Serie A. Una mancata qualificazione alla prossima Champions League, segnerebbe dei danni irreparabili per chi ha già un bilancio martoriato. Proprio per questo, tantissimi elementi della rosa nerazzurra, stanno deludendo e Riccardo Trevisani, all’interno della trasmissione Pressing, si è scagliato contro due di loro nello specifico, ovvero Lukaku e Correa.

Ecco le sue parole: “Secondo me le colpe vanno divise però dividiamole: se la squadra non riesce ad avere lo stimolo di giocare quando non è centrata sugli 11 titolari. I problemi quando la squadra cambia in 4-5-6 elementi, oggi non c’è una gerarchia degli attaccanti. Nelle ultime 6 partite giocate da Lukaku l’Inter ha fatto 1 punto e Lukaku continua a giocare ed essere visto come il Messia. Gioca Correa e non dà un motivo per essere confermato in campo e continua a giocare. Premio in caso di quarto posto? Questa è la cosa più grave in assoluto: se c’è bisogno di motivare con un premio dei giocatori di una rosa che parte per vincere il campionato, allora lasciamo stare. Ha una media punti ridicola, i giocatori non vanno tutelati così”.