FLASH - Tegola Spalletti, un attaccante positivo al Covid. Le ultime

Flash news: arriva una brutta notizia per il Napoli alla vigilia della partita contro l’Inter.

Matteo Politano è risultato positivo al Covid-19: “La SSCN comunica che il calciatore Matteo Politano è risultato positivo a un tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri. Il calciatore, regolarmente vaccinato con doppia dose, è asintomatico e in isolamento domiciliare. Sono state messe in atto tutte le procedure previste dalle autorità sanitarie. Il gruppo squadra effettuerà in giornata un ulteriore giro di tamponi prima di partire per Milano”.

Politano (qui il nostro focus) salterà quindi l’Inter, non ci sarà domani. E starà fuori finché il tampone non sarà negativo, seguendo le procedure. Una perdita per Spalletti. Al suo posto? Il ballottaggio è tra Lozano ed Elmas, col macedone favorito per i viaggi intercontinentali dell'ex Psv.

Tra i nerazzurri, invece, persiste ancora il dubbio Dzeko-Correa, che sarà sciolto soltanto a poche ore dal via della gara, probabilmente non basterà neanche la rifinitura di oggi a schiarire totalmente le idee di Inzaghi. I due neoacquisti estivi dell'Inter sono ancora in corsa per un posto accanto a Lautaro nell’attacco nerazzurro che dovrà dare l’assalto alla miglior difesa del campionato.

Per ora resta avanti il Tucu nel ballottaggio: l’ex Lazio, pupillo di Inzaghi, è stato decisivo nell’ultima sfida interna contro l’Udinese, con la seconda doppietta interista. E le sue caratteristiche potrebbero mettere in difficoltà la difesa muscolare del Napoli. Dietro, Ranocchia resta favorito per sostituire De Vrij, che anche ieri ha lavorato a parte con Sanchez. L’alternativa resta Bastoni centrale con Dimarco mezzo-sinistro, ma forse sarebbe un azzardo eccessivo.