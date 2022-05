FLASH - Pairetto e Nasca, è ufficiale: arrivata la stangata

FLASH - arriva la stangata per Pairetto e Nasca.

Il gravissimo errore nella partita Spezia-Lazio costa caro al direttore di gara e all'addetto VAR. L'intero gruppo arbitrale, secondo la gazzetta.it, verrà fermato dopo il gravissimo errore commesso nella partita Spezia-Lazio.

Il direttore di gara Pairetto non avrebbe aspettato la verifica del VAR e l'addetto VAR Nasca non avrebbe richiamato l'arbitro e così il gol di Acerbi, in evidente fuorigioco, è stato convalidato. Questi il commento di Graziano Cesari riportato sulla gazzetta.it "Dalla visione televisiva Acerbi sembra leggermente più avanti quindi in fuorigioco, da quello che posso dire io con i mezzi che ho il gol era da controllare prima di darlo"