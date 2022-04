FLASH - Osimhen out in allenamento: condizioni da valutare

Napoli, Osimhen out in allenamento.

Come riportato su gianlucadimarzio.com, l'attaccante nigeriano è uscito anzitempo nell'allenamento odierno del Napoli.

L'attaccante del Napoli ha accusato un risentimento alla coscia sinistra e le sue condizioni, in vista della partita di Firenze, verranno valutate nei prossimi giorni.

Questo il comunicato del Napoli:

"Victor Osimhen è uscito anzitempo dalla seduta per un risentimento alla coscia sinistra. Ounas, Petagna e Di Lorenzo hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Meret ha svolto l'intera seduta in gruppo".