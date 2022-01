Flash news Inter: Inzaghi guarito dal Covid sarà in panchina contro il Milan

Inzaghi potrà sedersi in panchina nel derby.

Lieta notizia in casa Inter, il mister Simone Inzaghi ha sostenuto il tampone di rito per uscire dalla quarantena ed essendo negativo potrà riprendere a lavorare normalmente. Lo riferisce il sito del Corriere dello Sport che conferma quindi la presenza dell’allenatore nella seduta prevista domani al Centro Angelo Moratti.

E’ sicuramente una buona notizia in vista della ripresa del campionato e degli impegni ravvicinati che aspettano la squadra nel prossimo periodo. Il programma di oggi prevede riposo per tutto il gruppo, si ricomincia domani con Inzaghi al timone, un dettaglio non indifferente, bentornato mister.