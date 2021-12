FLASH - Inter e Milan, tegola attaccanti: l'esito per Correa e Leao

Inter, è stato diramato un comunicato circa le condizioni di Joaquin Correa, uscito infortunato durante la sfida contro la Roma. "Joaquín Correa si e sottoposto oggi a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L'esame ha evidenziato una distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore verrà rivalutato la prossima settimana". Stop di circa venti giorni, con il 2021 che pare terminato, per l'argentino. Tegola per Inzaghi che finirà l'anno con Lautaro, Dzeko e Sanchez.

Il Milan intanto perde Pietro Pellegri ma anche le condizioni di Rafa Leao sono da monitorare in vista dei prossimi impegni dei rossoneri. Come riferisce MilanNews: “Per quanto riguarda Pellegri l’esame ha confermato la presenza di una lesione al muscolo lungo adduttore destro. Controllo previsto fra una decina di giorni. Per Leao forte contusione muscolare alla coscia posteriore destra in partita contro la Salernitana. Un trauma che di fatto ha causato una piccola lesione muscolare del bicipite femorale”.

Leao era stato sostituito al termine del primo tempo della gara contro la Salernitana. Inizialmente si era pensato a normale gestione in vista dell’impegno di domani sera in Champions League contro il Liverpool. Questa prima diagnosi però di fatto lo mette a fortissimo rischio sia per i Reds che per l’Udinese, dovrebbe saltare entrambe e provare a tornare per il Napoli. Ulteriori aggiornamenti arriveranno alle 14.00 con la conferenza stampa di Stefano Pioli. Pellegri tornerà nel 2022.