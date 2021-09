FLASH: infortunio Barella, aggiornamenti e sensazioni

Nicolò Barella non preoccupa per l’Inter che vince a Firenze. A DAZN hanno riportato da bordocampo di una sostituzione dovuta anche ad un dolore avvertito dal centrocampista della Nazionale. Appena sedutosi in panchina, il centrocampista nerazzurro ha messo la borsa del ghiaccio sulla coscia destra.

Le sue condizioni saranno valutate meglio nelle prossime ore. Ma non ci sono allarmi: Barella è atteso a disposizione contro l’Atalanta come pedina fondamentale.