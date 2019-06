(Flash) Il dramma di Gigi Simoni sconvolge l'Inter

Gigi Simoni è uno dei personaggi della storia dell'Inter cui i tifosi sono più affezionati. La sua corsa in campo verso 'arbitro Ceccarini in occasione del fallo da rigore di Iuliano non fischiato a Ronaldo è vivo come non mai nei ricordi di tutti. Purtroppo le agenzie di stampa hanno da poco rilanciato una notizia drammatica.

"Gigi Simoni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cisanello di Pisa. Il 'tecnico gentiluomo', 80 anni compiuti il 22 gennaio scorso, ha accusato un malore nella sua abitazione di San Piero a Grado (Pisa) ed è stato immediatamente trasferito in ospedale in condizioni molto critiche. La situazione clinica è costantemente monitorata dai sanitari. Al capezzale del tecnico ci sono i familiari e i parenti più stretti. "

A mister Simoni gli auguri di tutta la nostra redazione.