FLASH: Handanovic negativo, sarà titolare a Bologna

Samir Handanovic potrà giocare sabato a Bologna alla ripresa della Serie A dopo la pausa Nazionali. Il capitano nerazzurro, che era stato trovato positivo al Covid mercoledì 17 marzo, si è negativizzato piuttosto in fretta e da lunedì potrà dedicarsi a tutti gli iter medici necessari per tornare in campo subito dalla prossima giornata. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Con sei giorni di allenamenti interi prima della sfida del Dall'Ara, insomma, è davvero probabile che Handa sia nuovamente titolare a scapito di Radu, a cui quindi salterà il debutto stagionale.

Ancora positivi invece D'Ambrosio, che in questa nuovo mini focolaio di Covid ad Appiano era stato il primo a contrarre il virus, Vecino e De Vrij. Oggi l'Inter non si allenerà ed alla Pinetina presenzierà solo Vidal, che dopo l'operazione al ginocchio sinistro vuole tornare in fretta a pieno regime.