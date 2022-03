FLASH - Fiorentina, altro titolarissimo in bilico per l'Inter: la situazione

FLASH - A poche ore dal match di San Siro, secondo quanto riferito da La Nazione, la Fiorentina deve fare i conti con le condizioni di Odriozola.

Lo spagnolo non è al 100%: è ancora in pole ma la decisione finale verrà presa nel pomeriggio. Si scalda Lorenzo Venuti per prenderne il posto contro l'Inter, che su quella fascia scatenerà i motori di Ivan Perisic. A sostituire l’assente Bonaventura a centrocampo sarà Duncan mentre davanti Ikoné è in leggero vantaggio su Saponara per completare il tridente con Piatek e Gonzalez.

PROBABILE FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola/Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Torreira, Castrovilli; Ikoné, Piatek, Gonzalez.