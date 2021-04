FLASH - Cristiano Ronaldo out con l'Atalanta: problemi al flessore

In vista del match fondamentale in chiave Champions League per la Juve, Andrea Pirlo ha parlato così oggi in conferenza stampa annunciando l’assenza di Ronaldo.

“Non sarà della partita domani con l’Atalanta. Non ha recuperato da un problema al flessore, con lui e col dottore abbiamo deciso così. Era troppo rischioso portarlo domani, avrebbe rischiato un infortunio, abbiamo preferito lasciarlo a riposo per provare a recuperarlo per mercoledì. Il problema di Ronaldo nasce da lunedì, i flessori erano carichi, ha fatto differenziato, poi ha fatto con la squadra, senza riuscire a spingere.

Abbiamo parlato tutti e deciso così, non volevamo portarlo a spingere dopo i viaggi, anche la nazionale lo ha condizionato. Un accumulo di tante gare lo ha portato a non recuperare da questo fastidio. Domani gioca Dybala dal primo minuto.”