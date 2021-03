FLASH - Covid-19, assenza pesante per il Bologna in vista dell'Inter

Nuovo caso di positività in casa Polonia. Dopo quella riscontrata da Mateusz Klich, ora anche un altro calciatore è risultato positivo al test anti-covid. Si tratta Lucasz Skorupski portiere del Bologna, e prossimo avversario dei nerazzurri in campionato la prossima settimana.

Ad annunciarlo l'addetto stampa della nazionale polacca Jakub Kwiatkowksi: "La nazionale polacca si è sottoposta a un altro test PCR per la presenza del coronavirus. Purtroppo, nel caso di Łukasz Skorupski, ha dato risultato positivo. Il giocatore ha segnalato i primi sintomi (aumento della temperatura) durante la notte da giovedì a venerdì e da allora è stato in isolamento".

Un'assenza importante in casa emiliana in vita del match del 3 aprile, che costringerà Mihajlovc a schierare uno tra Rvaglia e Da Costa. La buona notizia è che la positività non ha generato alcun focolaio per il club rossoblù essendo stata riscontrata in Nazionale.