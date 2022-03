FLASH - Brozovic-Inter, l'annuncio non oggi. Biasin spiega perché

Brozovic-Inter, è arrivata la firma.

Dopo una lunga attesa è arrivata la fumata bianca, o meglio dire la fumata nerazzurra, per il rinnovo di Marcelo Brozovic. Nella giornata di oggi è stato messo nero su bianco il rinnovo di contratto del centrocampista croato.

L'Inter e Brozovic andranno avanti insieme fino al 2026. L'annuncio, per questioni burocratiche, avverrà - come spiega Biasin - non oggi, ma quello che conta è la firma di Marcelo Brozovic sul nuovo contratto.