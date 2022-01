FLASH: Atalanta-Inter, un big di Gasperini a rischio forfait per stasera

Atalanta-Inter rischia di dover fare a meno di un importante protagonista questa sera.

Secondo quanto riportato dal giornalista Pasquale Guarro, Ruslan Malinovskyi non dovrebbe infatti scendere in campo. Un tweet breve e deciso da parte di Guarro, che non ha aggiunto ulteriori dettagli probabilmente per motivi di privacy. Ma tant'è: dopo Zapata, Toloi e Gosens, un altro fedelissimo di Gianpiero Gasperini può saltare il big match del Gewiss Stadium.

I nerazzurri di Bergamo a questo punto potrebbero puntare sull'estro di Josip Ilicic, altalenante da inizio stagione ma certamente tra i più talentuosi di tutta la rosa del Gasp. Ilicic affiancherebbe Pasalic o Pessina alle spalle di Muriel.

8 ore al big match, occhio alla situazione Malinovskyi.

ATALANTA-INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta, 3-4-2-1: Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Pezzella; Pasalic, Ilicic (Malinovskyi), Muriel.

Inter, 3-5-2: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Dzeko.