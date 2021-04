Flachi: "Inter-Samp 3-2? Lo ricordo con piacere. Facemmo una bella gara"

L'ex attaccante della Sampdoria, Francesco Flachi, ha parlato ai microfoni di FootballNews24.it, ritornado su quella clamorosa rimonta subita, in cinque minuti, dalla squadra blucerchiata e che sancì la vittoria dell'Inter per 3-2.

Ecco le sue parole: "Alla fine della partita eravamo comunque consapevoli di aver fatto una grande prestazione. Vincevamo 2-0, lo stadio si stava svuotando, ma la grande squadra è anche questa ed è quella che ti costringe a non abbassare mai la tensione. Tanto dispiacere, ma anche tanto orgoglio per aver messo in difficoltà una grande squadra e questo ci ha dato anche maggiore consapevolezza nei nostri mezzi".

Flachi ha proseguito: "Francesco Antonioli ha parato anche le mosche e noi abbiamo capitalizzato al massimo tutte le occasioni che abbiamo avuto contro una squadra ricca di campioni. Un aneddoto? A cinque minuti dalla fine io esco e Walter Novellino fa entrare Morris Carrozzieri, dicendogli: ‘Prenditi anche tu la gloria’. Non l’avesse mai detto…In fondo, nonostante tutto, quella partita me la ricordo con piacere, se la fanno rivedere spesso vuol dire che, a prescindere, è una cosa bella”.