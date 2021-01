Fiorentina, Prandelli: “L’Inter non è in crisi. Giocheremo a viso aperto”

Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Inter, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco di seguito riportate le parole del tecnico viola:

Come approcciate questa partita?"La Coppa Italia non deve essere un fastidio. Chi scenderà in campo dovrà provare a mettere in difficoltà una grande squadra. Ce la vogliamo giocare a viso aperto".

La gara dell'Inter contro la Juventus potrebbe essere un vantaggio?"Le squadre che sono agli ottavi vogliono passare il turno. La Coppa Italia spesso viene visto in un certo modo, poi quando arrivi alle ultime partite l'importanza aumenta. L'Inter verrà per vincere la gara".

L'Inter è la squadra più forte per organico e Lukaku è il 9 più forte?"L'Inter è attrezzata per vincere e ha grandi campioni in rosa. Per Lukaku è un giocatore che difficilmente puoi anticipare e se si gira è difficile da fermare. E' una squadra di grandissimo valore. Le lamentele di Conte sul mercato? Non commento il mercato di Conte e il suo rapporto con i dirigenti

L'Inter è in crisi dopo quanto successo contro la Roma?"Per combattere la fisicità dell'Inter dovremo essere più veloci e attenti sulle marcature. La crisi non la vedo nel mondo Inter. E' una squadra attrezzata. Ha incontrato la Roma, una grande squadra e non la puoi schiacciare per 90 minuti. Ci sono più partite nella partita. Ci sono tante squadre tecnicamente più indietro che fanno grandi partite, perché non lo possiamo fare anche noi contro l'Inter?"