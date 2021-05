Fiorentina Napoli 0-2, come cambia la classifica per la lotta Champions

Vittoria pesante quella del Napoli di Gennaro Gattuso in casa della Fiorentina di Beppe Iachini. Nel lunch-match dell'Artemio Franchi, i partenopei hanno trionfato per 0-2 grazie al gol di Lorenzo Insigne (che ha spinto in porta il rigore inizialmente respinto da Pietro Terracciano) e all'autorete di Lorenzo Venuti propiziata dal tiro di Piotr Zielinski.

In questo momento dunque, in attesa dal match tra Cagliari e Milan di questa sera, gli azzurri si portano al terzo posto in classifica con 76 punti, due in meno della seconda della classe Atalanta e uno in più di Milan e Juventus.

In tal modo, anche in virtù dell'ultima giornata di campionato che vedrà sfidarsi Atalanta e Milan, il rischio di vedere fuori dall'Europa che conta una squadra tra rossoneri e bianconeri diventa sempre più grande.