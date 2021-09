Fiorentina Inter, Vecino: "Sto bene fisicamente, mi sento parte del progetto"

"Prima sensazione da ex? Tante cose. Ho pensato ai primi posti dove sono stato. Lo scorso anno sono stato fuori per infortunio ma questa è una stagione nuova e importante. Quando stai bene, le cose vengono sole e mi sento parte del progetto.

Sono le parole di Matias Vecino dichiarate ai microfoni di Dazn prima del fischio iniziale di Fiorentina Inter. Match in programma al Franchi stasera 21 settembre alle 20.45.Il centrocampista partirà dalla panchina ma ha confermato di sentirsi in forma dopo il lungo infortunio che lo ha visto lontano dal campo per tanti mesi durante la scorsa stagione.

L'ex Fiorentina, appunto, viene da un match, quello contro il Bologna, dove ha messo a segno la quarta rete nel 6-1 rifilato agli uomini di Mihajlovic. Stasera al suo posto ritorna Hakan Calhanoglu, qui leggerete le ufficiali, ma sarà pronto a subentrare soprattutto per l'assenza di Arturo Vidal.

Il cileno ha riportato un problema muscolare alla coscia destra e non dovrebbe essere disponibile nemmeno per la gara contro l'Atalanta. L'ex Barcellona dovrebbe ritornare contro il Sassuolo. Non ci sarà nemmeno Joaquin Correa dopo il problema rimediato al bacino per uno scontro con Lorenzo De Silvestri. L'argentino non è stato convocato per precuazione. ma potrebbe recuperare per il prossimo impegno.