Fiorentina Inter, un ritorno in difesa: la formazione ufficiale

Fiorentina-Inter è il match che chiude la domenica della serie A. I nerazzurri sono chiamati a rispondere alla vittoria della Juventus di questo pomeriggio contro l'Udinese. Per questa sfida, Antonio Conte ha optato un cambio rispetto alla squadra scesa in campo dal primo minuto contro il Barcellona in Champions League.

In difesa si rivede Bastoni dal primo minuto al posto di Godin. Nessun cambio a centrocampo, mentre in attacco confermata la coppia Lautaro-Lukaku. Questa la formazione titolare: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Lautaro, Lukaku.