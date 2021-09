Fiorentina-Inter, tutte le scelte di Inzaghi: da Dzeko e Calha a... Dumfries

Lautaro Martinez è in forma, Sanchez ha riassaggiato il campo solo sabato ma Correa sente ancora forte dolore al bacino dopo la contusione che lo ha costretto ad abbandonare il campo dopo neanche mezz'ora.

Un dubbio per Simone Inzaghi (che anche oggi non parlerà nella conferenza della vigilia) dato che obbligherà Edin Dzeko agli straordinari al Franchi, domani sera: il bosniaco idealmente andrebbe gestito con più equilibrio quando gli impegni sono così ravvicinati, come ha ammesso lo stesso tecnico nerazzurro sabato sera "avrei voluto dare più riposo ad Edin".

Per il Tucu si va al massimo verso la panchina anche se più probabilmente tornerà a disposizione per l'Atalanta; stesso dicasi per Vidal, sul quale si può ragionare con maggiore tranquillità visto che a centrocampo - ad eccezione di Sensi - non c'è emergenza. Calhanoglu tornerà titolare al fianco di Barella e Brozovic, Vecino e Gagliardini pronti ad entrare a gara in corso. Sugli esterni tornerà Perisic mentre Dumfries punta alla seconda di fila dall'inizio, Darmian resta indietro nel ballottaggio.