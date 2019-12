Fiorentina Inter - Ribery in dubbio, in campo contro i nerazzurri?

Franck Ribery ancora in dubbio per la sfida contro l;Inter. Il calciatore francese ha svolto in mattinata la fisioterapia, successivamente non è sceso in campo insieme ai compagni. Per lui ancora problemi alla caviglia.

Le sue condizioni sono ancora da valutare, e domani sarà la giornata decisiva secondo Radio Bruno. Vincenzo Montella dovrà comprendere al meglio lo stato di forma del francese e decidere se potrà essere disponibile per l'importante sfida contro l'Inter.