Fiorentina-Inter probabili formazioni: Conte ha le idee chiarissime

Domani sera alle 20:45 andrà in scena allo Stadio Artemio Franchi il match Fiorentina-Inter, primo anticipo della ventunesima giornata di Serie A. I nerazzurri raggiungeranno Firenze nel pomeriggio dopo aver terminato l’ultima sessione di allenamento ad Appiano Gentile.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Antonio Conte sembrerebbe intenzionato a non fare turnover e riconfermare la formazione tipo, nonostante la semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Juventus di martedì prossimo. Solito 3-5-2 con Skriniar, De Vrij e Bastoni nel trio difensivo a blindare la porta di Handanovic. Sulla fascia destra torna Hakimi con Young sulla sinistra. In mediana Brozovic favorito su Eriksen con Barella e Vidal interni. In attacco Lukaku e Lautaro.

I viola dovrebbero schierarsi a specchio con Dragowski tra i pali; Igor, Pezzella e Quarta in difesa. In mezzo al campo Pulgar con Amrabat e Bonaventura ai suoi lati. Sulla destra Caceres, mentre sulla sinistra l’ex Biraghi. In attacco Ribery e Vlahovic.

Fiorentina: (3-5-2): Dragowski; M.Quarta, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

Inter: (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro, Lukaku.