Fiorentina Inter probabili formazioni: Conte fa turnover. Chance per Eriksen?

Domani pomeriggio alle 15:00 andrà in scena allo Stadio Artemio Franchi di Firenze la sfida tra Fiorentina e Inter valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Chi passerà il turno troverà la vincente della sfida tra Milan e Torino ai quarti di finale.

Antonio Conte sembrerebbe intenzionato a fare un ampio turnover in vista del big match di domenica sera contro la Juventus. In porta ci dovrebbe essere Radu, al debutto stagionale; in difesa Skriniar, Ranocchia e Kolarov. Sulla destra ballottaggio tra Hakimi e Young, con Perisic sulla sinistra. In mezzo al campo sicuro del posto Gagliardini e probabile chance per Eriksen e Sensi. In attacco fuori Lukaku, al suo posto ci sarà Sanchez al fianco di Lautaro Martinez.

Cesare Prandelli verso il 3-4-2-1 con Callejon e Castrovillari a supporto dell’unica punta Vlahovic. In mezzo al campo Amrabat e l’ex Borja Valero con Venuti e Barreca esterni. Il trio difensivo sarà composto da Milenkovic, Quarta e Igor. Tra i pali dovrebbe essere riconfermato il portiere di coppa Terraciano.

Fiorentina (3-4-2-1): Terracciano; Milenkovic, Martinez Quarta, Igor; Venuti, Amrabat, Borja Valero, Barreca; Callejon, Castrovilli; Vlahovic.

Inter (3-5-2): Radu; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Perisic, Eriksen, Sensi, Gagliardini, Perisic; Sanchez, Lautaro