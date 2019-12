Fiorentina Inter probabili formazioni, Conte alle prese con gli ultimi dubbi

All'Artemio Franchi di Firenze, questa sera l'Inter sfiderà la Fiorentina per tentare di rimanere davanti alla Juventus. I bianconeri alle 15:00 scenderanno in campo contro l'Udinese.

Dunque, gli uomini di Antonio Conte affronteranno i Viola sapendo già il risultato finale del match dell'Allianz Stadium. Se questo fattore può creare pressione o motivazione lo sapremo solo alle ore 17:00 circa. A prescindere dal risultato della Juventus però, il tecnico salentino con ogni probabilità schiererà questi 11:

3-5-2 Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Candreva, Vecino, Borja Valero, Brozovic, Biraghi, Lautaro, Lukaku.

Come si può facilmente evincere, dopo la dispendiosa partita di martedì contro il Barcellona Godìn sembra destinato a tirare il fiato. Per quanto riguarda invece i possibili impieghi a partita in corso, scalpitano Lazaro e Politano.