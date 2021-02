Fiorentina-Inter, Prandelli non avrà a disposizione due pedine fondamentali

Venerdì sera alle 20:45 la Fiorentina ospiterà l’Inter allo Stadio Artemio Franchi per la ventunesima giornata di campionato. Sarà il terzo incrocio in questa stagione tra le due squadre dopo il match del girone d’andata e l’ottavo di finale di Coppa Italia.

Cesare Prandelli sarà costretto a rinunciare due pedine fondamentali per la sfida contro i nerazzurri: Gaetano Castrovilli e Nikola Milenkovic. Entrambi i giocatori sono stati espulsi nell’ultimo impegno di campionato e quest’oggi è arrivata la decisione del giudice sportivo.

Il Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha comminato due turni di squalifica a Nikola Milenkovic per condotta gravemente anti-sportiva per essersi posto, al 26° del secondo tempo, testa a testa contro Andrea Belotti provocandone la caduta. Una sola giornata per Gaetano Castrovilli, espulso in seguito al fallo ai danno di Lukic.