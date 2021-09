Fiorentina Inter, novità a centrocampo per Italiano, due rientri per Inzaghi

Fiorentina Inter: arrivano aggiornamenti direttamente da Firenze dove, alla 20.45 di stasera 21 settembre, si sfideranno le squadre allenate rispettivamente da Vincenzo Italiano e Simone Inzaghi.

Gli ospiti, dopo i problemi occorsi a Vidal e Correa, qui potete leggere gli aggiornamenti, ritrovano Hakan Calhanoglu a centrocampo e la coppia offensiva composta da Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Sulla destra, riporta Sky Sport, ci sarà spazio ancora per Denzel Dumfries dopo l'ottima prova svolta nel match giocato contro il Bologna. Il terzino è stato autore dell'assist per Lautaro Martinez che ha sbloccato la gara.

I padroni di casa, orfani di Gaetano Castrovilli e Venuti, qui potete leggere anche le loro condizioni, si affidano a Torreira e all'ex Real Madrid Odriozola. Dovrebbe farcela, invece, sulla sinistra Nico Gonzalez dopo il risentimento muscolare avvertito contro il Genoa.

Le probabili formazioni:

Fiorentina: 4-3-3 Dragowski, Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Torreira,Duncan, Bonaventura, Nico Gonzalez, Vlahovic, Callejon

Inter: 3-5-2 Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Brozovic, Barella, Calhanoglu, Dzeko, Lautaro

Gli ospiti non avranno dunque Correa e Vidal. Il primo potrebbe recuperare in vista dell'Atalanta, mentre il cileno lavora per essere disponibile nella gara contro il Sassuolo. Ci sarà invece, in panchina, Alexis Sanchez che ha già giocato parte del secondo tempo nella sfida vinta contro gli uomini di Sinisa Mihajlovic.