Fiorentina Inter, Montella: "Fatta grande partita, felice per Dusan"

La Fiorentina ha trovato il pareggio in pieno recupero, Montella ha commentato il match ai microfoni di Sky Sport.

Queste le sue parole: "La squadra ha fatto una grande partita, perdere sarebbe stato una beffa. Siamo stati sempre in partita, sono contento, un grande gol di Dusan. Felice per lui, arriverà molto in alto. Noi al completo siamo una squadra molto competitiva".