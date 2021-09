Fiorentina-Inter: mazze di ferro e legno, 18 tifosi denunciati

Fiorentina Inter: ammontano a 18 i tifosi ospiti denunciati per possesso di oggetti atti a offendere in occasione di manifestazioni sportive.

La Polizia, riporta la Gazzetta dello Sport, ha sequestrato mazze di ferro e fumogeni prima del match in programma ieri, 21 settembre, al Franchi di Firenze. Gli accusati, adesso, rischiano fino a dieci anni di Daspo. Gli scontro si sarebbero verificati all'altezza di piazza Alberti ma i rappresentanti della squadra toscana non sarebbero stati identificati.

Le scene- dettaglia la Rosea- sono state riprese in parte dalle telecamere, che sono state sottratte dagli avvocati investigatori per intensificare le indagini. I 18 tifosi nerazzurri sono tutti della Lombardia, 13 sono già noti alle forze dell’ordine, 6 dei quali per reati specifici in ambito sportivo.

Dopo lo scontro sono stati identificati anche 12 tifosi residenti nel fiorentino che, al momento, sono sotto il vaglio della questura. Il match tra la formazione di Inzaghi e quella di Italiano si è concluso con un 3-1 che ha visto primeggiare Dzeko e compagni nonostante lo svantaggio iniziale. Qui potrete leggere i dettagli della gara.

Gara che si è anche agitata nel finale per l'espulsione dell'esterno offensivo della Fiorentina, Nico Gonzalez. Pronte le scuse dell'argentino che ha lasciato la squadra in 10 per parte del secondo tempo.