Fiorentina-Inter, manca sempre meno: le probabili scelte dei tecnici

Poco più di sette ore al fischio d'inizio di Fiorentina-Inter, gara che rappresenta uno degli anticipi della quinta giornata di Serie A, la prima a livello infrasettimanale. Per quanto riguarda le scelte degli allenatori, Simone Inzaghi sembra intenzionato a cambiare poco rispetto a quanto visto nella gara col Bologna. Trio difensivo confermato, con Dumfries ancora a destra sugli esterni. Torna Calhanoglu dopo il riposo contro i rossoblù, al pari di Ivan Perisic sulla sinistra. Davanti straordinari per Dzeko e Lautaro.

Vincenzo Italiano può lanciare Igor come partner difensivo di Milenkovic, con Odriozola ancora titolare. Torreira e Duncan sostituiscono Pulgar e Castrovilli, neanche in panchina. Davanti possibile turno di riposo per Nico Gonzalez, uscito acciacciato dall'ultimo match. Al suo posto Riccardo Saponara, entrato benissimo contro il Genoa. Piccolo dubbio Callejon-Sottil, questione di energie fisiche. Le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Terracciano, Terzic, Nastasic, Martinez Quarta, Venuti, Amrabat, Benassi, Maleh, Gonzalez, Sottil, Kokorin, Rosati.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Martinez. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Radu, Cordaz, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Dimarco, Sangalli, Gagliardini, Vecino, Sanchez, Satriano.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna.

ASSISTENTI: Costanzo-Passeri.

IV UOMO: Zufferli.

VAR: Maresca.

ASS. VAR: Carbone.