Fiorentina-Inter: le ufficiali! Inzaghi a viso aperto e senza paura

Fiorentina Inter: sono ufficiali le formazioni del match in programma al Franchi stasera, 21 settembre, alle 20.45.

I nerazzurri ritrovano Hakan Calhanoglu ed Ivan Perisic a centrocampo e si affidano alla coppia Lautaro-Dzeko in attacco. Non sono a disposizione per Inzaghi, invece, Joaquin Correa e Arturo Vidal. Qui potete leggere i dettagli. Al posto dell'ex Barcellona è stato convocato il giovane Sangalli, che si sta mettendo in mostra con la Primavera di Christian Chivu.

I padroni di casa, invece, sostituiscono Gaetano Castrovilli con Duncan dopo il colpo all'addome rimediato dall'ex Cremonese nel match vinto a Marassi contro il Genoa di Davide Ballardini. Compare Sottil nel trio offensivo e non Josè Callejon nonostante un piccolo risentimento all'adduttore che ha tenuto in dubbio fino all'ultimo Nico Gonzalez. Sorpresa anche sulla destra dove Benassi viene preferito a Odriozola.

Le formazioni ufficiali:

Fiorentina: (4-3-3): Dragowski; Benassi, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Sottil, Vlahovic, Nico Gonzalez. All.: Italiano.

A disposizione: 1 Terraciano, 25 Rosati; 2 Martinez Quarta, 7 Callejon, 8 Saponara, 14 Maleh, 17 Terzic, 29 Odriozola, 34 Amrabat, 42 Bianco, 91 Kokorin, 98 Igor

Inter: 3-5-2 Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Dzeko Lautaro

A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio, 38 Sangalli, 48 Satriano

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna