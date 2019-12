Fiorentina Inter, le statistiche: bilancio positivo per i nerazzurri

Fiorentina-Inter si avvicina: i nerazzurri cercano di dimenticare il ko subito in Europa contro il Barcellona, con la sfida di campionato che diventa fondamentale in chiave scudetto per la squadra di Conte.



Le statistiche sono dalla parte del club targato Suning: al Franchi 66 i successi dell'Inter, 52 i pareggi e 44 le vittorie dei viola. Negli ultimi scontri al Franchi però la formazione gigliata si è rivelata ostica per i nerazzurri: 2 pareggi e 3 successi ottenuti dal club toscano. Quello di questo weekend sarà il 163esimo confronto.



Inter (uno) e Fiorentina (cinque) sono le due squadre ad aver subito meno gol su palle inattive in questo campionato. Statistica confortante anche sui tiri dalla lunga distanza: nessuna formazione ha segnato più gol dell'Inter (sette), mentre i viola solo uno. A riportarlo è il sito ufficiale del club Inter.it in collaborazione con Opta.