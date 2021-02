Fiorentina-Inter, le formazioni ufficiali: Conte sorprende in attacco

Manca sempre meno a Fiorentina-Inter, anticipo della ventunesima giornata della Serie A 2020/2021. Una partita, quella di stasera, storicamente difficile per i nerazzurri, che non vincono a Firenze dal lontano 2014.

Per quanto riguarda le scelte di campo, Antonio Conte (che non sarà presente in panchina a causa della squalifica) ha deciso di fare qualche cambiamento rispetto al solito. In difesa confermato il terzetto formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni, mentre sulle fasce toccherà ad Hakimi e a Perisic, con quest'ultimo preferito a Young. Nessuna sorpresa a centrocampo, dove il reparto sarà composto da Barella, Brozovic, e Vidal. Infine novità in attacco, dove Sanchez prendere il posto di Lautaro Martinez al fianco di Lukaku.

Fiorentina-Inter, le formazioni ufficiali:

Fiorentina(3-5-1-1): Dragowski; Quarta, Pezzella, Igor; Venuti, Bonaventura, Amrabat, Borja Valero, Biraghi; Eysseric, Vlahovic

Inter(3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic, Sanchez, Lukaku.