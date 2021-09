Fiorentina-Inter: i modi per vedere la partita del 'Franchi' in tv

Fiorentina-Inter si giocherà domani (martedì 21 settembre, ndr) alle 20.45. Una sfida tutta da vivere, e che l'Inter di Simone Inzaghi cercherà di vincere per bissare il bellissimo successo di sabato contro il Bologna. Non sarà semplice, né scontato, visto il clima infuocato che sembra attendere i nerazzurri (leggi le dichiarazioni di Commisso sull'Inter, clicca qui). La Fiorentina, del resto, è squadra in salute. Ma dove sarà possibile vedere l'incontro?

Il match Fiorentina-Inter sarà trasmesso in diretta unicamente da Dazn. La sfida non rientra infatti tra le tre di giornata (Atalanta-Sassuolo, Milan-Venezia e Torino-Lazio) che godranno della parallela trasmissione di Sky.

La quarta giornata si aprirà domani alle ore 18.30 con Bologna-Genoa e si chiuderà giovedì con Roma-Udinese. Una tre giorni tutta da seguire.

Ecco il programma completo e le indicazioni sulle dirette:

Martedì

ore 18.30, Bologna-Genoa, DAZN

ore 20.45, Atalanta-Sassuolo, SKY E DAZN

ore 20.45, Fiorentina-Inter, DAZN

Mercoledì

ore 18.30, Salernitana-Verona, DAZN

ore 18.30, Spezia-Juventus, DAZN

ore 20.45, Cagliari-Empoli, DAZN

ore 20.45, Milan-Venezia, SKY E DAZN

Giovedì

ore 18.30, Sampdoria-Napoli, DAZN

ore 18.30, Torino-Lazio, SKY E DAZN

ore 20.45, Roma-Udinese, DAZN