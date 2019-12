Fiorentina Inter, i dati sugli ultimi confronti al Franchi incoronano i Viola

Il match contro la Fiorentina in casa dei gigliati, è una partita che negli ultimi anni ha visto uscire sconfitta l'Inter parecchie volte. Per l'esattezza, negli ultimi cinque confronti all'Artemio Franchi, i nerazzurri hanno trionfato solo nel febbraio del 2014 per 1-2 grazie alle reti di Palacio e Icardi.

Da qui il declino interista. La stagione successiva i Viola trionfano per 3-0 con Babacar, Cuadrado e Tomovic e replicano nel febbraio 2016 con le reti di Borja Valero (allora ancora a Firenze) e Babacar in risposta al vantaggio di Brozovic.

Il confronto più spumeggiante però risale all'aprile 2017, quando al Franchi terminò 5-4 grazie alle doppiette di Vecino (anch'egli ancora a Firenze prima di trasferirsi a Milano) e Babacar e alla rete di Astori. Per i nerazzurri invece, ad andare in gol furono Icardi (con una tripletta) e Perisic.

Infine, arrivando all'ultimo Fiorentina-Inter (l'unico degli ultimi cinque terminato in pareggio), a sancire l'1-1 finale furono le reti del solito Icardi e del Cholito Simeone.