Fiorentina Inter, i convocati di Inzaghi: la decisione su Correa e Vidal

Fiorentina Inter: è ufficiale la lista dei convocati diramata da Simone Inzaghi in vista del match in programma al Franchi domani 21 settembre alle 20.45

Nei 23 nerazzurri non compaiono i nomi di Arturo Vidal e Joaquin Correa. Come vi abbiamo spiegato in questo articolo, il cileno ha sostenuto gli esami medici questa mattina e non sarà a disposizione neanche per l'Atalanta. L'argentino, invece, non verrà rischiato dopo il colpo al bacino rimediato contro il Bologna. La lista completa:

Portieri: Handanovic, Radu, Cordaz

Difensori: De Vrij, Skriniar, Dimarco, Kolarov, Bastoni, Ranocchia, D'Ambrosio, Darmian

Centrocampisti: Calhanoglu, Dumfries, Perisic, Vecino, Barella, Brozovic, Sangalli, Gagliardini

Attaccanti: Dzeko, Lautaro Martinez, Sanchez, Satriano

Spicca il nome del giovane Sangalli, che prende dunque il posto di Arturo Vidal. Lo staff tecnico nerazzurro spera di recuperare il cileno per la sfida contro il Sassuolo. Subito straordinari per Lautaro Martinez e Dzeko, che ancora una volta dovranno dividersi il reparto offensivo. La buona notizia è il ritorno di Alexis Sanchez, che è tornato in campo già dal match vinto contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

Ancora out, invece, Stefano Sensi, ne parliamo anche in questo articolo,che dopo l'infortunio rimediato al ginocchio contro la Sampdoria di D'Aversa dovrebbe recuperare quando i calciatori rientreranno dagli impegni con le rispettive Nazionali.