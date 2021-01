Fiorentina-Inter formazioni ufficiali: nuovo ruolo per Eriksen, novità sulla fascia

Tutto pronto allo Stadio Artemio Franchi di Firenze per il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter. La vincitrice affronterà il Milan nei quarti di finale della competizione.

Confermato il turnover per i nerazzurri che scendono in campo con il solito 3-5-2 con Eriksen in cambi a di regia affiancato da Sensi e Gagliardini. In difesa Skriniar, Ranocchia e Kolarov davanti a Radu. Sulle fascia destra ci sarà a sorpresa Young al posto di Hakimi, mentre a sinistra Perisic. In attacco Lautaro e Sanchez.

I viola scendono in campo con 3-4-2-1 con Terraciano tra i pali; difesa a tre composta da Milenkovic, Martinez Quarta e Caceres. A centrocampo Amrabat e Borja Valero con Igor e Biraghi esterni. In avanti Castrovilli ed Eysseric a supporto di Kouamè.

Inter(3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Young, Gagliardini, Eriksen, Sensi, Perisic; Sanchez, Lautaro.

Fiorentina (3-4-2-1): Terracciano; Milenkovic, Quarta, Caceres; Igor, Amrabat, Borja Valero, Biraghi; Castrovilli, Eysseric; Kouamé.