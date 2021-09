Fiorentina-Inter, Dzeko colpisce ancora: il bosniaco leader silenzioso

L’Inter esce vittoriosa dalla delicata sfida del Franchi contro la Fiorentina con un Dzeko ancora una volta decisivo in zona gol. Dopo la doppietta con il Bologna di sabato scorso. il bosniaco ha siglato la rete del momentaneo 1-2 contro la Fiorentina nel match di ieri sera, prima del sigillo finale di Perisic. Un gol pesantissimo, risultato decisivo per le sorti della partita. Con la rete di ieri, l’ex Roma e Manchester City, sale a quota 4 in 5 presenze in Serie A con la maglia dell’Inter, diventando così il capocannoniere nerazzurro di questo avvio di stagione.

Prestazione sottotono nel primo tempo dell’ex Roma, mai pericoloso e non trovato dai suoi compagni di squadra. Nei primi 45’ è apparso in evidente difficoltà. Nel secondo tempo, invece, si riscatta, entra nel vivo del gioco e si rende protagonista dell’azione che ha portato al pareggio di Darmian su assist di Barella. Pochi minuti dopo si fa trovare pronto sul calcio d’angolo di Calhanoglu e con la specialità della casa, il colpo di testa, trafigge Dragowski e completa la rimonta nerazzurra. Dzeko sta rispettando, per il momento, il difficile compito di non far rimpiangere Lukaku e si sta rivelando ben al di sopra delle aspettative. Un attaccante con caratteristiche e qualità certamente diverse da quelle del belga ma che Inzaghi ha voluto a tutti i costi.