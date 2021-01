Fiorentina-Inter, designato l’arbitro per il match di Coppa Italia

Archiviato il pareggio contro la Roma, i nerazzurri sono subito al lavoro per preparare la partita contro la Fiorentina, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il match andrà in scena mercoledì alle ore 15:00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

Per i nerazzurri si tratta del debutto in Coppa Italia in questa stagione; i viola invece hanno già giocato due partite nella competizione, vincendo 2-1 contro il Padova nel terzo turno (reti di Venuti e Callejon) e 1-0 ai supplementari contro l’Udinese il 25 novembre con il gol di Tofol Montiel:

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per tutti i match degli ottavi di finale. La sfida tra Fiorentina e Inter è stata affidata a Davide Massa della sezione di Imperia. Il fischietto ligure sarà assistito da Vecchi e Di Iorio, il quarto ufficiale del match sarà Prontera. Il Var sarà affidato a Gianluca Aureliano, con Costanzo in qualità di assistente al Var.