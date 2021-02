Fiorentina-Inter, designato l’arbitro del match di domani sera

Archiviata la sconfitta contro la Juventus nella semifinale di andata di Coppa Italia, i nerazzurri scenderanno in campo già domani sera in trasferta contro la Fiorentina nell’anticipo della ventunesima giornata di Serie A.

L’AIA ha reso note poco fa le designazioni arbitrali della prossima giornata di campionato, affidando il match del Franchi a Federico La Penna della sezione di Roma 1. Il direttore di gara sarà assistito da Fabiano Preti e Mauro Galetto, mentre il quarto ufficiale del match sarà Fabrizio Pasqua. Al Var designato Silvio Mazzoleni che avrà come suo assistente Mauro Vivenzi.

Sarà la seconda volta in questa stagione per La Penna con l’Inter. L’ultimo precedente risale allo scorso novembre in occasione del match contro il Torino, terminato 4-2 a favore dei nerazzurri con reti di Sanchez, Lautaro Martinez e la doppietta di Lukaku.