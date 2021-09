Fiorentina Inter, Darmian al posto di Dumfries? Inzaghi svela il motivo

Fiorentina Inter: Simone Inzaghi prima del match in programma al Franchi, stasera 21 settembre alle 20.45, ha spiegato i motivi delle sue scelte.

Nonostante l'ottima prova giocata contro il Bologna, Denzel Dumfires, ne abbiamo parlato anche qui, sarà in panchina mentre giocherà dal primo minuto Matteo Darmian.

" Darmian al posto di Denzel Dumfries? Rotazioni, stasera rientrano quelli più freschi.Si gioca spesso e bisogna prendere le giuste decisioni". Ha dichiarato l'allenatore dei nerazzurri tarmite i microfoni di Dazn. Parole importanti sono state dichiarate anche sul percorso di crescita relativo ad Hakan Calhanoglu e sui tanti gol segnati.

"Calhanoglu? Sono contento perché lavora sempre bene per migliorarsi ma può fare di più. E' importante far gol ma a volte succede non segnare come con il Real. Con il Bologna è sembrata semplice ma non è stato così, per merito nostro, perchè la squadra emiliana veniva da ottime prove dove aveva mantenuto anche la porta inviolata".

Ha poi concluso Inzaghi che, dopo la vittoria del Napoli contro l'Udinese, ha l'obiettivo di non perdere punti per dare continuità al progetto nerazzurro. L'obiettivo è quello di lottare per lo Scudetto e qualificarsi agli ottavi di Champions League.